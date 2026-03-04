Homem com passagens pela polícia é morto a tiros dentro de bar em Barra Mansa

Um homem de 53 anos foi morto a tiros na noite desta terça-feira (dia 3), no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa. O crime aconteceu por volta das 23h40min, em um bar localizado na Rua Antonio da Silva Reis.

De acordo com informações do 28º Batalhão da Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo. No local, os policiais encontraram a vítima caída no interior do estabelecimento.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no endereço, e a médica de plantão constatou o óbito. O homem foi identificado como Marcelo Manoel da Silva, conhecido como “Bozó”. Ele apresentava perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

Segundo relato de uma testemunha à PM, dois homens chegaram a pé, usando roupas escuras e capuzes que cobriam o rosto, e efetuaram diversos disparos contra a vítima, que estava na porta do bar e caiu já dentro do estabelecimento.

Ainda de acordo com a PM, Bozó já havia sido preso anteriormente e possuía diversas passagens pela polícia.

O local foi periciado pela Polícia Civil, e quatro projéteis foram recolhidos. O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável pelas investigações.

O corpo foi removido por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, Volta Redonda.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso.