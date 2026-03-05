Homem é encontrado morto com marca de tiro em área de mata no Açude II

Um homem de 53 anos foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (dia 5) em uma área de mata no bairro Açude II, em Volta Redonda. O caso é investigado como homicídio.

De acordo com informações do 28º Batalhão de Polícia Militar, equipes foram acionadas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) após denúncia sobre o encontro de um cadáver na Rua da Caixa D’Água.

No local, os policiais encontraram a vítima caída no chão, vestindo bermuda jeans, camiseta preta e tênis preto, apresentando sinais de violência. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e o médico que atendeu a ocorrência constatou o óbito.

A área foi isolada para a realização da perícia. Segundo os peritos, a vítima apresentava uma perfuração no pescoço provocada por disparo de arma de fogo.

Após os procedimentos no local, o corpo foi removido por militares do Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal, em Três Poços.

O caso foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável pela investigação.

Segundo registros policiais, a vítima possuía anotações criminais anteriores por ameaça, homicídio e tráfico de drogas.