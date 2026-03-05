25.1 C
V Redonda
quinta-feira, março 5, 2026
Polícia Civil prende suspeito de roubo contra motorista de aplicativo em VR

Policiais civis prenderam, nesta quinta-feira (dia 5), um homem acusado de roubo contra um motorista de aplicativo em Volta Redonda. A ação foi realizada por agentes da 93ª Delegacia de Polícia de Volta Redonda, no bairro Água Limpa.

De acordo com a polícia, a prisão ocorreu em cumprimento a um mandado expedido pela Justiça pelo crime de roubo. O caso investigado ocorreu no dia 17 de dezembro de 2025, quando um motorista de aplicativo foi vítima da ação criminosa.

Após diligências, os agentes localizaram o suspeito e realizaram a prisão. A operação foi coordenada pelos delegados Vinicius Coutinho, titular da unidade, e José Carlos Pereira Neto, assistente da delegacia.

O homem foi levado para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária. Em seguida, ele será encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.

