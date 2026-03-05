PRF prende homem e recupera carro furtado na Dutra, em Resende

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem e recuperou um carro furtado durante uma abordagem na madrugada desta quinta-feira (dia 5) na Dutra, na altura de Resende.

De acordo com a PRF, uma equipe realizava policiamento ostensivo quando recebeu a informação de que um veículo Mitsubishi ASX vermelho, com suspeita de roubo ou furto, estaria circulando pela rodovia na região.

Durante as buscas, os agentes localizaram e abordaram o carro no km 305 da Dutra. O veículo, com placas de Ribeirão das Neves, era conduzido por um homem de 36 anos, que estava acompanhado dos três filhos e da mãe.

Questionado sobre a procedência do automóvel, o motorista afirmou que havia saído de Campo Grande com destino a São Paulo. Ele disse ainda que havia comprado o veículo recentemente de um amigo, cujo nome não soube informar, pelo valor de R$ 35 mil.

Durante a inspeção, os policiais constataram que diversos sinais identificadores do carro estavam adulterados. Após verificação, foi confirmado que se tratava de um veículo “clone”. O automóvel original, do mesmo modelo e cor, é registrado em São Paulo e possui registro de furto ocorrido em 12 de dezembro de 2025.

O motorista foi detido e encaminhado para a 89ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.