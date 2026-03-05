PRF apreende 40 kg de pasta base de cocaína e prende dois homens na Dutra, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 40 quilos de pasta base de cocaína e prendeu dois homens na tarde desta quarta-feira (dia 4), na Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 242, em Piraí.

De acordo com a PRF, a abordagem foi realizada por uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) durante policiamento ostensivo. O motorista de um Renault Logan, de 56 anos, apresentou informações contraditórias sobre o motivo da viagem, o que levantou suspeitas.

Durante a revista no veículo, os agentes encontraram um compartimento oculto atrás do banco traseiro, com abertura acionada por dispositivo eletrônico instalado no painel. No interior do fundo falso foram localizados 40 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 40 quilos da droga.

Segundo a polícia, o condutor confessou que receberia R$ 2 mil para levar o veículo até o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.

Após levantamentos, os agentes identificaram que uma caminhonete, com placas de Curitiba (PR), estaria atuando como “batedor” do carro que transportava o entorpecente. Outras equipes da PRF conseguiram interceptar o veículo. O motorista, de 66 anos, passou mal no momento da abordagem e precisou ser encaminhado ao Hospital Flávio Leal, em Piraí. Após atendimento médico, ele também recebeu voz de prisão.

Os dois foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda, onde o caso será investigado.