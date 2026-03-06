Secretaria de Fazenda do estado passa a aceitar o pagamento de IPVA no cartão de crédito

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) passou a disponibilizar a modalidade de pagamento no cartão de crédito para o Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA). A transação é realizada por meio de parceria com empresas, credenciadas à Sefaz, que viabilizam parcelamentos. Logo no lançamento do serviço, a primeira empresa credenciada oferece a possibilidade de até 24 prestações na quitação do imposto. Outras quatro empresas estão com o processo em andamento.

– A alternativa de quitar o IPVA por meio do cartão de crédito era uma demanda latente dos nossos contribuintes. Por isso, o estado se empenhou em viabilizar a modalidade. Agora, os donos de veículos podem pagar o imposto com mais acessibilidade, ganhando mais flexibilidade para organizar a quitação – afirmou o governador Cláudio Castro.

Para realizar o pagamento, o contribuinte deve acessar a Central de Serviços da Receita Estadual, por meio do Portal da Fazenda (https://portal.fazenda.rj.gov.br/), e logar no site com a conta Gov.Br ou com o certificado digital. Depois, deve buscar a funcionalidade “Pagamento de IPVA via Cartão de Crédito” e clicar em “Acessar serviço”. Em seguida, é necessário informar o Renavam vinculado ao CPF da conta usada na autenticação, selecionar os débitos a serem quitados e autorizar o redirecionamento para o portal da empresa credenciada à Sefaz que fará a transação. Ele vai preencher os campos com dados solicitados, escolher a quantidade de parcelas e finalizar o pagamento.

A nova modalidade também impactará positivamente a emissão do CRLV. Após concluir o pagamento do tributo no cartão de crédito, o IPVA será considerado quitado pela Sefaz. Caso o contribuinte já esteja em dia com o Detran-RJ no licenciamento, o documento fica liberado para o dono do veículo.

– Esse é um passo significativo no nosso trabalho de modernização dos procedimentos de quitação dos tributos. Hoje temos mais de 3,3 milhões de veículos emplacados no Rio de Janeiro. Esses contribuintes ganharam uma nova maneira de adequar a quitação do tributo à própria realidade, podendo pagar o imposto com mais tranquilidade – ressaltou o secretário de Fazenda Juliano Pasqual.

Além do cartão de crédito, a Fazenda aceita pagamentos por meio do QRCode do Pix e pelo tradicional código de barras. Vale alertar que, ao fazer a quitação via Pix, é importante conferir se consta o CNPJ 42.498.675/0001-52 e o favorecido “SEFAZ RJ – SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RJ” na tela do aplicativo do seu banco.