Morto em ação policial, “Mineiro” acumulava mais de 15 acusações por homicídio; Ele teria ateado fogo em criança e mulher no Jardim Cidade do Aço

Fábio Júnior de Freitas Costa, mais conhecido como “Mineiro”, morto durante ação policial realizada nesta terça-feira (dia 28) em Volta Redonda, é apontado como responsável por mais de 15 homicídios ao longo de sua trajetória criminosa, segundo a Polícia Civil. As acusações incluem um crime de extrema crueldade ocorrido há mais de 10 anos, quando teria ateado fogo em uma criança e uma mulher em um bar no bairro Jardim Cidade do Aço.

A ação policial foi realizada por agentes da 90ª DP (Barra Mansa), com apoio da 93ª DP (Volta Redonda), após informações de inteligência indicarem que um suspeito conhecido como “Sementinha” estaria escondido na Rua Pinheiral, no mesmo imóvel onde Mineiro foi localizado. Esse outro indivíduo é investigado por ter atirado contra policiais em uma ocorrência anterior em Angra dos Reis.

Ainda segundo a corporação, ao perceber a chegada das equipes, Mineiro teria reagido e efetuado disparos contra os agentes, dando início a um confronto. Os policiais revidaram e o suspeito foi baleado, morrendo no local.

Durante a ação, um policial chegou a ser atingido por um disparo, mas não sofreu ferimentos devido ao uso de colete balístico.

A Polícia Civil reforça que toda e qualquer agressão contra agentes de segurança pública será prontamente e rigorosamente revidada, dentro dos limites da lei.