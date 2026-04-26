Mobilização: Após incêndio, funcionários de hotel fazenda em Conservatória se unem para minimizar os danos

A repercussão do incêndio que atingiu o Hotel Fazenda Vilarejo, em Conservatória, ganhou força nas redes sociais após a divulgação de um vídeo gravado por João Mello, um dos responsáveis pelo estabelecimento. Na gravação, feita poucas horas depois do acidente, ele destaca que ninguém ficou ferido e ressalta a união entre funcionários e hóspedes durante o momento de crise. “Tá todo mundo bem, graças a Deus. Essa é a parte mais importante”, afirmou, ao relatar que o fogo começou por volta das 3h30 da madrugada deste domingo (dia 26).

No vídeo, João Mello também enfatiza que a brigada interna agiu rapidamente e contou com o apoio de hóspedes para conter as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros. Ele cita pessoas que ajudaram diretamente na ação, reforçando o espírito de colaboração diante da emergência.

Com mais de três décadas de história, o episódio foi classificado pelo responsável como um dos momentos mais difíceis já enfrentados pelo empreendimento. Apesar do impacto, João demonstrou confiança na recuperação e na continuidade das atividades. “Tudo já normalizou, está tudo funcionando e nós prontos para receber todas as pessoas que quiserem visitar o Vilarejo”. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram funcionários mobilizados na retirada de materiais atingidos pelas chamas e no início do processo de reorganização do espaço.

O incêndio destruiu seis acomodações, mas não afetou o funcionamento geral do hotel, que possui mais de 100 apartamentos. Os hóspedes foram realocados e as atividades seguem normalmente. A causa do incêndio ainda é desconhecida e será apurada pelo Corpo de Bombeiros.

Nas redes sociais, a publicação gerou uma onda de solidariedade, com mensagens de apoio de visitantes e admiradores.

Foto: Reprodução/Instagram