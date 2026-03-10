Presidente da Alerj é homenageado com Medalha Tiradentes e discursa em defesa das mulheres

O presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado Guilherme Delaroli (PL), foi homenageado nesta terça-feira (dia 10) durante a sessão plenária com a Medalha Tiradentes, maior honraria concedida pela Casa. A comenda, concedida pela deputada Índia Armelau (PL), é um reconhecimento à atuação de Delaroli em prol das políticas públicas e do desenvolvimento do estado. Na abertura da sessão, o presidente fez um discurso em defesa das mulheres, destacando que ao longo desta semana a Alerj apreciará exclusivamente projetos de lei com foco nos direitos da mulher.

“A valorização da mulher precisa ir além das palavras. É nosso dever transformar respeito em leis e iniciativas que garantam reconhecimento, proteção, dignidade e oportunidades para todas as mulheres do nosso estado”, disse Delaroli.

O presidente destacou ainda que a iniciativa representa um marco institucional, já que, pela primeira vez, o Parlamento fluminense dedica uma semana inteira do calendário legislativo à análise de projetos voltados especificamente à pauta feminina. “É um sinal claro de que a Alerj está atenta às demandas da sociedade e comprometida nas ações que impactam diretamente a vida das mulheres do nosso estado”, afirmou.

Delaroli também ressaltou o papel central das mulheres na sociedade, como pilares das famílias, da economia e da vida pública. “A expectativa é de que a semana seja marcada pela aprovação de iniciativas capazes de fortalecer as políticas públicas voltadas às mulheres”, concluiu.

Medalha Tiradentes

O trabalho que o presidente tem feito na condução do Parlamento foi destacado pela deputada Índia Armelau durante a entrega da Medalha Tiradentes. Ela também frisou o compromisso de Delaroli com a população fluminense e as pautas relacionadas às mulheres.

“Entrego essa medalha pelo trabalho que ele tem feito no estado e, principalmente, pela cidade de Itaboraí. Acho que muitos aqui deveriam se espelhar e entender que política se faz com muito diálogo, conversa e olho no olho”, pontuou a deputada.

Delaroli agradeceu e disse se sentir honrado com a homenagem. “Acho que é o sonho de todo cidadão receber uma honraria como essa e, realmente, fico muito emocionado”, comentou o parlamentar.