Alunos do Instituto Dagaz apresentam recital “Voz e Violão e Algo Mais”

Alunos da oficina de violão do Instituto Dagaz apresentam o recital de violão “Voz e Violão é Algo Mais”, no Centro Cultural da Fundação CSN, na quinta-feira (dia 18), às 19h. O grupo, que já se apresentou nas edições da Bienal do Livro de Volta Redonda e no Gacemss, propõe um repertório variado com músicas populares.

O objetivo é possibilitar a vivência dos alunos com as técnicas musicais que envolvem a apresentação: a prática em conjunto, o contato com arranjos, além da experiência de se apresentarem em um anfiteatro e a socialização que o encontro possibilita.

A presidente do Instituto Dagaz, Marinez Fernandes, destaca a importância deste momento para a ONG, que atua com desenvolvimento territorial há dezesseis anos em Volta Redonda, e convidou todos os artistas da região e apoiadores da cultura para participarem. “Apresentar em um espaço destinado à cultura é muito gratificante, uma honra poder ocupar o Centro Cultural como o da Fundacao CSN por sua referência histórica, esperamos outros momentos como esse. Ainda se transitando do espaço pertencer a CSN nossa patrocinadora e a Nova Transportadora do Sudeste NTS, que vem investindo em projetos que impactam diretamente na vida e nas comunidades aonde estamos inseridas. Convidamos os artistas da região e apoiadores da cultura para prestigiar esse evento tão importante para nós”.

Para o professor Daniel Gummy, o recital será um momento importante e declara que os alunos estão cheios de expectativas para a apresentação. “O evento é bem importante, pois agrega todos os envolvidos, independente de classe social, religião. A música tem a função de ressocialização entre todos”, comenta.

As aulas de violão acontecem regularmente no Condomínio Cultural no complexo cultural Santo Agostinho e contemplam 50 participantes de faixas etárias diversas a entrada é gratuita porém conforme lotação. “Estamos muito felizes em compartilhar esse momento com eles. A gente vê no dia a dia o quanto estão comprometidos com o evento. O Dagaz se compromete com a comunidade tentando sempre possibilitar algo a mais para os moradores”, disse Juliana Silva, assistente social do Dagaz.

Local Centro Cultural da Fundação CSN

Rua Vinte e Um, 402, no bairro Vila Santa Cecília

Horário 19 horas

Entrada Gratuita