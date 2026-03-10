Exclusivo: Mulher baleada pelo ex na Vila Americana segue internada; estado ainda é grave, porém estável

Continua internada em estado grave, porém estável, Daiane Menezes dos Santos Reis, de 36 anos, baleada pelo ex-companheiro na noite de 21 de janeiro, no bairro Vila Americana, em Volta Redonda. Na semana em que se celebrou o Dia Internacional da Mulher, a reportagem da Folha do Aço conversou com a cunhada da vítima, Bionda Vigorito, que atualizou o quadro clínico.

Segundo ela, após permanecer internada no Hospital São João Batista, Daiane foi transferida há cerca de um mês para o Hospital Santa Cecília. Poucos dias depois da transferência, o estado de saúde apresentou uma piora significativa, em razão de um quadro infeccioso grave, que exigiu novos cuidados intensivos.

De acordo com a familiar, a paciente precisou ser novamente intubada e passou por procedimentos médicos para investigação da origem da infecção. Após ajustes na medicação e no tratamento com antibióticos, o quadro começou a apresentar sinais de melhora. “Ela ainda está em estado grave por tudo que aconteceu e pelas complicações que teve, mas no momento o quadro é considerado estável”, explicou Bionda.

Daiane permanece sedada e passou por uma traqueostomia, procedimento comum quando o paciente permanece intubado por mais de duas semanas. Em alguns momentos, segundo a família, ela chega a abrir os olhos e já conseguiu responder perguntas simples com movimentos de cabeça quando a sedação foi reduzida.

Família nega pedidos de doação de sangue

A família também esclareceu informações que circularam nas redes sociais sobre pedidos de doação de sangue para a vítima. Segundo Bionda, não há campanha de doação em andamento. Após a transferência de hospital, as bolsas de sangue utilizadas no tratamento são fornecidas por um banco de sangue no Rio vinculado à unidade hospitalar. “Ficamos surpresos quando vimos publicações pedindo doação de sangue, porque ninguém da família fez esse pedido”, afirmou.

Filhos sentem ausência da mãe

Daiane havia acabado de entrar na CSN, como operadora de ponte rolante. Ela é mãe de duas crianças que, segundo a família, seguem bem, apesar da saudade. “Eles sentem muito a falta da mãe, porque nunca tinham ficado tanto tempo longe dela. Mas, dentro do possível, estão bem”, disse a cunhada.

O autor do crime permanece preso e à disposição da Justiça. Até o momento, não há data marcada para julgamento.

Relembre o caso

Daiane Menezes dos Santos Reis foi baleada no peito, no abdômen e no braço após uma discussão com o ex-companheiro, na Rua Haiti, no bairro Vila Americana. O homem, de 39 anos, é policial militar do Estado de São Paulo.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento dos disparos. Nos vídeos, é possível ouvir os tiros e gritos no local. A vítima foi socorrida inicialmente por familiares e levada às pressas ao Hospital São João Batista.

No local do crime, a Polícia Militar encontrou três estojos de munição calibre .40. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Segundo o registro policial, o suspeito já possuía histórico de violência doméstica e havia sido preso anteriormente por descumprimento de medida protetiva.

Horas após o crime, ele foi localizado e preso na BR-393, em Jamapará, distrito de Sapucaia, durante uma ação conjunta das polícias militares do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Com o suspeito, os agentes apreenderam uma pistola calibre .40 de uso institucional, munições, um carregador e o veículo utilizado na fuga. Ele segue preso à disposição da Justiça.

Foto cedida pela família