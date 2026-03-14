Casal é detido com medicamentos e produtos contrabandeados escondidos em carro na Dutra, em Itatiaia

Uma ação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil resultou na detenção de um casal suspeito de transportar produtos contrabandeados pela Rodovia Presidente Dutra, na altura de Itatiaia. A abordagem aconteceu por volta das 11h40 deste sábado (dia 14), no km 324 da rodovia, após a equipe da 7ª Delegacia da PRF receber informações repassadas por agentes da 89ª Delegacia de Polícia de Resende.

Segundo a PRF, os policiais interceptaram um veículo Nissan Kicks branco, com placa de Belo Horizonte (MG), pertencente a uma locadora. No carro estavam o motorista e uma passageira, ambos de 55 anos. Durante a abordagem, os ocupantes apresentaram versões contraditórias sobre o motivo da viagem, o que levantou suspeitas.

Ainda de acordo com a polícia, consultas aos sistemas de segurança indicaram que o motorista possui anotação anterior por tráfico de drogas e que o veículo estava alugado em nome de um terceiro.

Diante da situação, os agentes realizaram uma revista no interior do automóvel. Inicialmente foram encontrados produtos de origem paraguaia, como bebidas e perfumes. Apesar disso, os ocupantes não informaram ter vindo do Paraguai e apontaram outro local como origem da viagem.

Durante a inspeção das bagagens, os policiais perceberam que o motorista demonstrava ansiedade para recolocar as malas no porta-malas, pedindo por três vezes para fechar o compartimento. A atitude chamou a atenção da equipe, que decidiu realizar uma vistoria mais detalhada.

Na inspeção minuciosa, os agentes identificaram que o forro do porta-malas estava parcialmente solto. Ao remover a peça, foram encontradas diversas canetas de medicamentos emagrecedores escondidas no compartimento.

Ao todo, foram apreendidos:

12 caixas de Botox;

1 caixa de Retargen (retatrutida);

2 caixas de Lipoless 15 (tizepatida);

96 caixas de T.G. 15 (tizepatida);

1 caixa de Tirzec 15 (tizepatida).

Também foram encontrados outros produtos, como cinco litros de whisky e cinco frascos de perfumes diversos.

O casal foi detido, e todo o material apreendido. A ocorrência foi encaminhada para a 89ª Delegacia de Polícia de Resende, onde o caso foi registrado e serão adotadas as medidas legais cabíveis.

Foto: Divulgação/PRF