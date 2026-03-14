Dois homens ficam feridos após ataque a tiros no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa

Dois homens, de 37 e 52 anos, ficaram feridos após um ataque a tiros ocorrido na tarde deste sábado (dia 14) no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa. O caso foi registrado pela Polícia Militar como tentativa de homicídio e está sendo investigado pela 90ª Delegacia de Polícia.

Segundo informações da PM, a principal vítima, de 37 anos, relatou que estava lavando o carro em frente à própria casa quando cinco homens encapuzados e armados chegaram ao local em um Hyundai Creta azul, modelo mais novo. Os suspeitos desceram do veículo e começaram a atirar em sua direção.

Para tentar escapar, o homem pulou o muro de uma residência vizinha, mas acabou sendo atingido por um disparo no abdômen. Ele foi socorrido por moradores e levado para a Santa Casa de Barra Mansa, onde recebeu atendimento médico.

De acordo com relatos de moradores à polícia, mais de 30 disparos teriam sido efetuados pelos ocupantes do veículo.

Durante o ataque, um segundo homem, de 52 anos, também acabou ferido. Ele estava em um ponto de ônibus próximo ao local quando ouviu os tiros e correu para se abrigar dentro de uma barbearia. No entanto, percebeu que havia sido atingido nas duas panturrilhas, com o projétil atravessando as pernas.

A vítima também foi levada para a Santa Casa de Barra Mansa, onde permaneceu internada aguardando procedimento cirúrgico.

A perícia foi realizada no local e cápsulas e projéteis de calibre 9 milímetros foram recolhidos. A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do ataque. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.