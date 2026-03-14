Operação Sexta-feira 13: Ação integrada das forças de segurança apreendeu nove motos e um carro em Arrozal

Combater a desordem urbana e as infrações de trânsito denunciadas por moradores da região foi o objetivo da operação integrada das forças de segurança, realizada no fim da tarde de ontem (dia 13), no distrito de Arrozal, em Piraí. Batizada de “Operação Sexta-feira 13”, a ação reuniu policiais civis da 94ª Delegacia de Polícia, policiais militares do 10º Batalhão da Polícia Militar, equipes do Programa Segurança Presente, do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e agentes da Secretaria de Ordem Pública do município.

— Recebíamos constantemente reclamações de moradores de Arrozal relatando que, principalmente aos finais de semana, alguns indivíduos transformavam as ruas em locais de desordem, conduzindo motos e carros de forma perigosa, sem escapamento, com som alto e colocando em risco a tranquilidade da população. A intenção da operação foi muito clara: mostrar que Arrozal não é lugar para bagunça, imprudência ou perturbação da ordem pública. A população tem direito à tranquilidade, ao descanso e à segurança no seu próprio bairro — explicou o delegado Antonio Furtado.

A operação contou com cerca de 30 agentes e pelo menos 10 viaturas das forças de segurança. Durante aproximadamente três horas de fiscalização, mesmo sob chuva, foram apreendidas nove motocicletas e um carro. Também foram autuados quatro proprietários de veículos por crimes previstos no Código Brasileiro de Trânsito.

— Identificamos situações graves, como a entrega temerária de veículos, que ocorre quando o proprietário permite que alguém sem habilitação conduza o veículo. Em alguns casos, motos estavam sendo entregues a adultos sem carteira de motorista e até a um adolescente, o que representa risco real de acidentes — destacou o delegado Antonio Furtado.

Além dos crimes de trânsito, os agentes constataram diversas infrações administrativas, incluindo veículos sem placa, documentação irregular e motocicletas com escapamentos adulterados que provocavam ruídos excessivos.

— Tenho certeza de que a operação contou com o apoio da maioria absoluta dos moradores de Arrozal, que querem viver em um ambiente tranquilo, cuidar de suas famílias e simplesmente ter o direito de dormir quando chega a noite. Esta foi apenas a primeira operação. Outras virão, em diferentes bairros da cidade, sem aviso prévio e em horários variados. O objetivo é garantir a lei, a ordem e a paz da população de Piraí — afirmou o delegado Antonio Furtado.