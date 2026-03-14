Família procura mulher desaparecida no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda

A família de Adriana Vieira, de 57 anos, moradora do bairro Padre Josimo, em Volta Redonda, está em busca de informações sobre o paradeiro dela, que está desaparecida desde a última terça-feira (dia 11).

De acordo com familiares, Adriana saiu de casa por volta do meio-dia e não retornou desde então. No momento em que foi vista pela última vez, ela vestia blusa branca e saia jeans.

Ainda segundo a família, um vizinho relatou ter visto a mulher nas proximidades do Fórum de Volta Redonda, no bairro Aterrado. Na ocasião, ele não sabia que ela estava desaparecida.

Qualquer informação que possa ajudar deve ser comunicada pelo telefone (24) 99814-6038, falar com Mirian.

A família reforça que qualquer detalhe pode ser importante para ajudar a encontrá-la.