Polícia Civil prende dois criminosos envolvidos com o tráfico de drogas em Angra dos Reis

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (dia 13), dois criminosos envolvidos no tráfico de drogas. Ele foi capturado na comunidade conhecida como Casinhas do Bracuí, em Angra dos Reis, na Costa Verde.

Durante diligências pela Rua das Bromélias, os policiais visualizaram um homem portando um objeto nas mãos. Ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir, e foi rapidamente alcançado pela equipe. Durante a abordagem, ficou constatado que o objeto era um rádio comunicador, utilizado por integrantes do tráfico para monitorar a movimentação policial e alertar outros criminosos sobre a presença de viaturas na comunidade.

Em continuidade às diligências pela comunidade, os policiais seguiram até uma segunda via, onde visualizaram outro homem que, ao perceber a presença policial, arremessou um objeto em um gramado próximo. Após abordagem e buscas no local, os agentes localizaram outro rádio comunicador.

Diante dos fatos, os dois criminosos foram presos em flagrante, conduzidos à delegacia e responderão por associação para o tráfico de drogas.

As prisões ocorreram no âmbito da Operação Kira, iniciativa permanente da 166ª DP voltada ao combate ao tráfico de drogas no município, à desarticulação da estrutura operacional das facções criminosas e à prisão de integrantes responsáveis por dar suporte à venda de entorpecentes nas comunidades de Angra dos Reis.