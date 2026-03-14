Homem é espancado com barras de ferro na região central de Barra Mansa

Um homem de 39 anos foi brutalmente espancado na madrugada deste sábado (dia 14), na região central de Barra Mansa. O caso está sendo investigado como tentativa de homicídio.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada para comparecer à Santa Casa de Barra Mansa, onde a vítima deu entrada com diversos ferimentos após ter sido agredida.

Segundo relato do próprio homem aos policiais, ele foi atacado por dois indivíduos armados com barras de ferro nas proximidades da Ponte Ataulfo Pinto dos Reis, no Centro da cidade. Durante a agressão, os suspeitos teriam acusado a vítima de ter praticado um roubo no bairro Ano Bom no dia anterior.

O homem sofreu várias escoriações pelo corpo, além de edemas e ferimentos na cabeça, e permaneceu internado no hospital para cuidados médicos.

Um dos suspeitos foi identificado apenas pelo apelido, mas até o momento ninguém foi preso.

A ocorrência foi registrada na 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa.