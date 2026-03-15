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Jovem de 22 anos morre após ser baleado no bairro Água Limpa, em Volta Redonda

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FOLHA DO ACO
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Um jovem de 22 anos morreu após ser baleado na noite deste domingo (dia 15) em Volta Redonda. O caso aconteceu no bairro Água Limpa e a ocorrência foi registrada como homicídio na 93ª Delegacia de Polícia.

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição do 28º BPM foi acionada por volta das 19h40 após a entrada de um homem ferido por disparos de arma de fogo em uma unidade hospitalar da cidade. A vítima, de 22 anos, não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o registro policial, familiares que socorreram o jovem relataram que ele teria sido baleado à queima-roupa na Rua Eloy Pereira Pimentel. Ainda segundo os relatos, o crime teria sido praticado por integrantes de uma facção criminosa rival.

Após o atendimento da ocorrência, policiais conduziram três pessoas que estavam com a vítima – dois parentes e um conhecido – até a 93ª DP para prestarem depoimento. O veículo utilizado para levar o jovem ao hospital também foi encaminhado para perícia.

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias do homicídio e identificar os autores dos disparos.

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