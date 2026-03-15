Jovem de 22 anos morre após ser baleado no bairro Água Limpa, em Volta Redonda

Um jovem de 22 anos morreu após ser baleado na noite deste domingo (dia 15) em Volta Redonda. O caso aconteceu no bairro Água Limpa e a ocorrência foi registrada como homicídio na 93ª Delegacia de Polícia.

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição do 28º BPM foi acionada por volta das 19h40 após a entrada de um homem ferido por disparos de arma de fogo em uma unidade hospitalar da cidade. A vítima, de 22 anos, não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o registro policial, familiares que socorreram o jovem relataram que ele teria sido baleado à queima-roupa na Rua Eloy Pereira Pimentel. Ainda segundo os relatos, o crime teria sido praticado por integrantes de uma facção criminosa rival.

Após o atendimento da ocorrência, policiais conduziram três pessoas que estavam com a vítima – dois parentes e um conhecido – até a 93ª DP para prestarem depoimento. O veículo utilizado para levar o jovem ao hospital também foi encaminhado para perícia.

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias do homicídio e identificar os autores dos disparos.