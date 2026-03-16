Homem é morto a tiros em fazenda na zona rural de Barra Mansa

Um homem de 46 anos foi morto a tiros na noite de domingo (dia 15) na Fazenda dos Coqueiros, na localidade de Antônio Rocha, zona rural de Barra Mansa. O crime aconteceu por volta das 21h40 e está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do Patrulhamento Rural foi acionada após informações de disparos de arma de fogo na propriedade. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima já sem vida no quintal da residência.

Segundo relato da esposa, horas antes do crime o casal estava em um bar próximo, onde o homem se envolveu em uma discussão com outro rapaz. Ainda conforme a testemunha, os dois já haviam tido um desentendimento cerca de dois meses atrás, que inclusive teria terminado em agressões.

Depois da discussão, o casal decidiu ir para casa. Já na residência, a vítima ouviu o cachorro latindo no quintal e saiu para verificar o que estava acontecendo. Nesse momento, foi atingida por disparos de arma de fogo. Ele ainda tentou correr de volta para dentro da casa, mas caiu próximo à esposa e morreu no local.

Imagens de câmeras de segurança da fazenda podem ajudar na investigação. Segundo a Polícia Militar, o sistema registrou a movimentação de dois suspeitos chegando em uma motocicleta. Eles teriam pulado a porteira da propriedade e seguido em direção à residência com os rostos cobertos.

Após o crime, os suspeitos fugiram e ainda não foram identificados. O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, que ficará responsável pelas investigações para esclarecer a motivação do homicídio e identificar os autores