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quarta-feira, março 18, 2026
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Carro desgovernado invade praça no Aero e motorista fica ferida ao bater contra mureta

Por
FOLHA DO ACO
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Uma motorista ficou ferida após perder o controle do carro e bater contra uma mureta na manhã desta quarta-feira (dia 18) em Volta Redonda. O acidente aconteceu por volta das 6h, na Avenida Ministro Salgado Filho, no bairro Aero Clube, quando o veículo acabou invadindo o Complexo Esportivo Jornalista Oscar Cardoso.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a jovem sofreu ferimentos considerados moderados. Ela foi socorrida no local e encaminhada para um hospital da cidade. O estado de saúde da vítima não foi atualizado.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a parte frontal do carro completamente destruída após o impacto.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

Foto: Reprodução

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