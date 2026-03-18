Carro desgovernado invade praça no Aero e motorista fica ferida ao bater contra mureta

Uma motorista ficou ferida após perder o controle do carro e bater contra uma mureta na manhã desta quarta-feira (dia 18) em Volta Redonda. O acidente aconteceu por volta das 6h, na Avenida Ministro Salgado Filho, no bairro Aero Clube, quando o veículo acabou invadindo o Complexo Esportivo Jornalista Oscar Cardoso.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a jovem sofreu ferimentos considerados moderados. Ela foi socorrida no local e encaminhada para um hospital da cidade. O estado de saúde da vítima não foi atualizado.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a parte frontal do carro completamente destruída após o impacto.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

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