Ônibus pega fogo e causa transtornos na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda

Um ônibus da empresa Expresso Itatiaia pegou fogo no início da tarde desta quarta-feira (dia 18) na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda. O acidente aconteceu nas proximidades do acesso ao bairro Roma e provocou bloqueio na via, deixando o trânsito completamente parado em determinado momento.

De acordo com as primeiras informações, o veículo estava com apenas o motorista no momento do incêndio. No entanto, ainda não se sabe se o homem sofreu algum ferimento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no combate ao fogo. Equipes da Light também foram avisadas, já que o fogo atingiu cabos e fiação.

Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio.