Merendeiras da rede pública iniciam paralisação parcial e denunciam irregularidades trabalhistas em Volta Redonda

As merendeiras da rede pública de Volta Redonda deflagraram, nesta quarta-feira (dia 18), uma paralisação parcial de seus atividades que, segundo informações apuradas pelo jornal, está programada para durar até que a empresa atenda a reivindicação da categoria.

Segundo uma profissional, que pediu para não se identificar, serão servidos apenas o desjejum e o lanche. Ela relatou que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) está sendo descontado regularmente dos salários, mas não estaria sendo devidamente repassado. Além disso, denunciam atrasos no pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e no crédito do cartão alimentação, que, segundo elas, ocorre mensalmente e sempre com justificativas diferentes por parte da empresa responsável.

Outro ponto reivindicado é a mudança no modelo de contratação que, de acordo com as merendeiras, prevê o pagamento por hora trabalhada. Com isso, durante períodos como recesso escolar e férias, são desconvocadas e ficam sem remuneração.

“Chegamos a ter quase R$ 700 a menos no pagamento durante o recesso do ano passado”, relatou uma das profissionais, que preferiu não se identificar.

As trabalhadoras também criticam a renovação do contrato da empresa prestadora de serviços pela prefeitura, mesmo diante das denúncias.

A reportagem do jornal Folha do Aço apurou que a prefeitura já estaria abrindo uma nova licitação e que, segundo uma fonte ligada ao governo municipal, os salários estão em dia.