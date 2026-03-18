Doação de sangue salva vidas: debate reforça importância da conscientização em Volta Redonda

A doação de sangue foi tema de destaque na tarde de terça-feira (dia 17) durante um encontro realizado no Plenário da Câmara Municipal de Volta Redonda. O evento reuniu representantes do Hemonúcleo do município em uma roda de conversa marcada por palestras, orientações e esclarecimento de dúvidas sobre a importância do gesto solidário.

Participaram do encontro a assessora responsável pela captação de doadores, Cristina Maria O. Teixeira, e a enfermeira coordenadora do Hemonúcleo, Marcelle Cristina F. Alves Câmara. Com ampla experiência na área, Cristina destacou sua formação em Administração de Empresas, especialização em gestão de processos e pós-graduação em gestão hospitalar e hotelaria hospitalar pelo Hospital Einstein, em São Paulo. Ela também atua como representante do Médio Paraíba na Comissão Estadual de Doação Voluntária de Sangue do Estado do Rio de Janeiro.

A abertura do evento foi conduzida pelo presidente da Câmara, Nilton Alves de Faria, que ressaltou a relevância da iniciativa. “A doação de sangue é um ato de solidariedade que pode salvar inúmeras vidas. Precisamos incentivar cada vez mais essa prática”, afirmou.

Durante a roda de conversa, Marcelle e Cristina enfatizaram que, apesar da sua importância, a doação de sangue ainda não é um hábito consolidado no Brasil. Segundo elas, é fundamental ampliar o debate dentro das famílias, nas escolas e na sociedade como um todo, com atenção especial aos jovens, público considerado estratégico para a formação de uma cultura permanente de doação.

O encontro reforçou a necessidade de campanhas contínuas de conscientização e mobilização social, destacando que doar sangue é um gesto simples, seguro e essencial para garantir o atendimento de pacientes em hospitais e emergências.

A iniciativa reafirma o compromisso das autoridades e profissionais de saúde de Volta Redonda com a promoção da vida e o fortalecimento da solidariedade entre a população.

Foto: Divulgação