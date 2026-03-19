Cavalo preso em buraco é resgatado no bairro Santa Maria II

A Brigada Florestal de Barra Mansa, vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (SMOP), realizou, na manhã desta quinta-feira (dia19), o resgate de um cavalo que estava preso em um buraco na Rua Renata Beló, no bairro Santa Maria II. A ocorrência foi registrada após moradores entrarem em contato por telefone solicitando apoio da Brigada Florestal.

De acordo com a equipe, o animal corria o risco de fraturar a pata devido à posição em que se encontrava. O proprietário acompanhou toda a ação, já que o cavalo era utilizado em uma carroça. Após o resgate, o animal foi devolvido ao tutor, que ficou responsável pelos cuidados necessários.

O coordenador da Brigada Florestal, Denilson Sicupira, reforçou a importância de acionar profissionais capacitados nesse tipo de situação. “É muito importante que as pessoas não tentem realizar o resgate por conta própria. O procedimento inadequado pode agravar o estado do animal e até levar à morte. Em casos como esse, o correto é acionar os órgãos competentes”, destacou.

A Brigada Florestal orienta que, ao identificar animais em situação de risco, a população entre em contato com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou com a Brigada Florestal pelo número (24) 98813-6722. Em casos envolvendo animais silvestres, o acionamento da Brigada é fundamental para garantir o manejo adequado e a preservação da fauna.

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