H.FOA realiza posse da 1ª Comissão de Ética de Enfermagem e fortalece práticas assistenciais

O Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA) realizou a cerimônia de posse da 1ª Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) da instituição. A iniciativa marca uma etapa importante na organização das práticas assistenciais e na valorização da enfermagem no ambiente hospitalar.

Segundo o hospital, a Comissão de Ética de Enfermagem exerce um papel estratégico nas instituições de saúde, atuando como um elo entre os profissionais e o Conselho Regional de Enfermagem (Coren) no ambiente hospitalar. Entre suas atribuições estão orientar condutas, esclarecer dúvidas e acompanhar a prática profissional, contribuindo para que o exercício da enfermagem ocorra de forma responsável, segura e alinhada às normas legais e éticas da área.

Além do caráter orientador, a comissão também contribui para a construção de um ambiente de trabalho pautado pelo respeito, pela responsabilidade e pela transparência, fortalecendo esses princípios nas diferentes etapas do cuidado prestado aos pacientes.

Para o diretor executivo do H.FOA, Leonardo Prado, a implantação da comissão representa um avanço na estruturação das práticas assistenciais do hospital e no reconhecimento do papel da enfermagem no cuidado diário. “A criação da Comissão de Ética de Enfermagem é um marco para o hospital. Ela fortalece a cultura de responsabilidade, respeito e segurança dentro da nossa instituição, além de valorizar o trabalho dos profissionais de enfermagem, que são fundamentais no cuidado diário com os pacientes”, destacou.

A presidente da comissão, Valéria, também ressaltou a importância da iniciativa para o fortalecimento da atuação profissional e para a qualidade da assistência. “A comissão representa um avanço importante para a valorização da enfermagem e para a consolidação de boas práticas dentro da instituição. Ela cria um espaço de diálogo, orientação e apoio aos profissionais diante de questões éticas que fazem parte do dia a dia da profissão”, afirmou.

Segundo ela, a atuação da comissão também contribui diretamente para a construção de um ambiente mais seguro e alinhado às boas práticas assistenciais. “Quando a equipe tem esse suporte, conseguimos fortalecer a cultura de responsabilidade, transparência e compromisso com um cuidado seguro e humanizado”, completou.

Com a posse dos novos integrantes, a expectativa da unidade é que a comissão atue de forma próxima às equipes, promovendo orientação contínua, diálogo e acompanhamento das práticas assistenciais, contribuindo para um ambiente cada vez mais seguro tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde.

Ao final da cerimônia, os profissionais empossados foram parabenizados pela responsabilidade assumida e pelo papel que passam a desempenhar no acompanhamento das práticas éticas da enfermagem dentro da instituição. A iniciativa integra o processo contínuo de aprimoramento das rotinas assistenciais e de consolidação de uma cultura institucional voltada à qualidade do cuidado.