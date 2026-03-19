Colisão entre caminhões deixa um morto e provoca interdição total na BR-393, em Barra do Piraí

Um grave acidente registrado na tarde desta quinta-feira (dia 19) deixou uma pessoa morta e provocou a interdição total da BR-393, na altura do km 257, em Barra do Piraí. A colisão envolveu dois caminhões e uma motocicleta, mobilizando equipes de resgate e causando grande congestionamento na região.

De acordo com as primeiras informações, um dos caminhoneiros morreu ainda no local, preso às ferragens após a batida frontal entre os veículos de carga. O motorista do outro caminhão não sofreu ferimentos. Já o motociclista envolvido no acidente teve ferimentos leves e foi atendido.

O acidente ocorreu na região do bairro Lago Azul. Com o impacto, a pista precisou ser totalmente interditada para o trabalho das equipes de resgate e para a realização da perícia, que vai apontar as causas da colisão. Até o momento, a dinâmica do acidente não foi esclarecida.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal estão no local controlando o trânsito e orientando motoristas. O congestionamento atinge condutores que trafegam entre Volta Redonda e Barra do Piraí. A recomendação é evitar o trecho até a liberação total da pista.

O caso segue em atualização.

Foto: Reprodução/Redes Sociais