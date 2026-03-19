Integrante de facção criminosa é preso com pistola e munições em Barra Mansa

Um homem de 22 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (dia 19) por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito no bairro Ano Bom, na localidade conhecida como Vila Delgado, em Barra Mansa. A ocorrência foi registrada por equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 28º Batalhão da Polícia Militar, com apoio da Polícia Civil.

De acordo com a polícia, os agentes foram até um imóvel na Avenida Presidente Kennedy após receberem informações de que o local estaria sendo utilizado para armazenar armas e drogas ligadas a uma facção criminosa que atua na região. No endereço, os policiais encontraram o suspeito, que admitiu envolvimento com o grupo e indicou onde a arma estava guardada.

Durante a ação, foi apreendida uma pistola calibre 9 milímetros com numeração suprimida, além de 63 munições e um telefone celular. O material estava dentro de uma gaveta no quarto do imóvel, segundo a corporação. A entrada dos policiais na residência foi autorizada pelo próprio suspeito, conforme relato da ocorrência.

O homem foi conduzido para a 90ª Delegacia de Polícia, em Barra Mansa, onde foi autuado por posse de arma de fogo de uso restrito e também por associação para o tráfico de drogas. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

A polícia informou ainda que o suspeito já possuía anotações criminais anteriores por receptação e tráfico de drogas.