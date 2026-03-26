Douglas Ruas é eleito presidente da Alerj e deve assumir governo interino

O deputado Douglas Ruas (PL) foi eleito, nesta quinta-feira (dia 26), presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Com a vitória, ele passa a ser o próximo na linha sucessória e deve assumir o governo do estado interinamente. A votação contou com 46 dos 70 deputados, e Ruas recebeu 45 votos.

A eleição ocorre em um cenário de instabilidade política no Rio. Com a renúncia do ex-governador Cláudio Castro e a cassação do então presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, o comando do estado ficou temporariamente com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Couto.

A oposição tenta anular a eleição na Justiça, alegando irregularidades, como a realização do pleito antes da recontagem dos votos determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral. A retotalização, marcada para o dia 31, pode alterar a composição da Alerj, o que levanta dúvidas sobre a legitimidade da votação.

A necessidade de uma nova eleição surgiu após a cassação de Bacellar, ligada a condenação por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. O caso envolve suspeitas de uso indevido da máquina pública por meio da Fundação Ceperj e da Uerj.

Foto: Divulgação/Alerj