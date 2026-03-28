Operação integrada prende homens por comprar arma de adolescente em Piraí

Uma ação integrada envolvendo policiais militares da 5ª Companhia de Polícia de Piraí, da Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança (CPROEIS), do 28º Batalhão da Polícia Militar e policiais civis da 94ª Delegacia de Polícia, resultou na prisão, na tarde de sexta-feira (dia 27), de um mecânico, de 23 anos, e do tio dele, de 47 anos, nos bairros Retiro e Açude, em Volta Redonda, após a compra ilegal de um revólver calibre 32 com numeração raspada, vendido por um adolescente de 17 anos, no Centro de Piraí.

— Recebemos informações de que uma negociação ilegal de arma havia ocorrido perto da rodoviária de Piraí, ainda no início da tarde, e iniciamos imediatamente as diligências. Esse tipo de arma, especialmente com numeração raspada, representa um risco enorme à sociedade — afirmou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª Delegacia de Polícia, em Piraí.

Segundo as investigações, o revólver foi encontrado pelo adolescente em um sítio abandonado no bairro Enseada das Garças, em Piraí, que o negociou com o mecânico e realizou a venda pelo valor de R$1 mil.

— O adolescente entrou em contato com o mecânico, que afirmou realizar “negócios” diversos, inclusive com produtos de origem ilícita. Após a negociação, o valor foi pago dentro de um carro, com participação direta do tio do mecânico, que deu o dinheiro e ficou com o revólver. Esses homens não apenas adquiriram a arma ilegal, como também induziram um adolescente à prática de ato criminoso, o que agrava ainda mais a situação — destacou o delegado Antonio Furtado.

Após uma denúncia anônima, policiais abordaram o adolescente no Centro de Piraí, que confessou toda a negociação. Com base nas informações, equipes iniciaram buscas pelo veículo utilizado pelos suspeitos, que já haviam deixado a cidade.

— A integração entre as forças de segurança foi essencial para a resolução desse caso. Com apoio de câmeras de reconhecimento de placa de Piraí, obtidas pela Secretaria de Ordem Pública, identificamos o carro e confirmamos que eles haviam seguido pela Rodovia Presidente Dutra em direção a Volta Redonda.

Com essas informações, policiais militares do 28º BPM localizaram e abordaram os suspeitos nos bairros Retiro e Açude, onde também foi encontrada a arma. Conseguimos interromper rapidamente a circulação de uma arma que poderia ser utilizada em crimes graves. Uma arma com numeração raspada nas mãos erradas pode custar vidas inocentes — explicou o delegado Antonio Furtado.

Os dois homens foram conduzidos à delegacia de Piraí, onde foi determinada a prisão em flagrante pelo crime de aquisição de arma de fogo com numeração raspada, cuja pena pode chegar a seis anos de prisão. O mecânico também foi autuado por corrupção de menores, com pena adicional de até quatro anos. O adolescente responderá por ato infracional análogo ao comércio ilegal de arma de fogo e foi liberado ao responsável legal, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente.

— O mecânico tem a pena maior porque envolveu um adolescente no crime, o que é inaceitável e severamente punido pela legislação. Esse resultado demonstra a força do trabalho integrado entre Polícia Civil, Polícia Militar e demais órgãos. Seguiremos atuando com firmeza para impedir que armas ilegais circulem na região — concluiu o delegado Antonio Furtado