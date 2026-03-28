Homem é detido por descumprir medida protetiva e invadir casa da própria mãe em VR

Um homem de 29 anos foi detido na manhã deste sábado (dia 28) por descumprir uma medida protetiva no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar e encaminhada à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

De acordo com a PM, a equipe da Patrulha Maria da Penha realizava fiscalização de rotina quando a vítima informou que o filho, contra quem há uma medida protetiva em vigor, estava dentro da residência sem autorização. O homem foi encontrado dormindo no imóvel.

Com a permissão da moradora, os agentes entraram na casa e localizaram o suspeito. Ele foi conduzido à delegacia, enquanto a vítima foi levada em outra viatura para prestar depoimento.

O caso foi apresentado na DEAM de Volta Redonda, onde o homem permaneceu preso por descumprimento de medida protetiva.