Suspeito é preso com pistola de uso restrito após fuga em área de mata em Barra Mansa



Um homem de 38 anos foi preso no fim da tarde desta quarta-feira (dia 22) por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, no bairro Cotiara, em Barra Mansa. A prisão ocorreu após tentativa de fuga ao perceber a aproximação da Polícia Militar.

De acordo com o 28º BPM, a equipe realizava patrulhamento pela Rua Paulo Luiz Nogueira quando avistou o suspeito com uma pistola em mãos. Ao notar a presença da viatura, ele correu e, durante a fuga, deixou cair um carregador com sete munições intactas.

O homem foi alcançado em uma área de mata nas proximidades. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm. Após a abordagem, foi dada voz de prisão.

O suspeito foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado com base no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, que trata do porte ilegal de arma de uso restrito. Ele permaneceu preso.

Foto: Divulgação