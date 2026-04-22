Homem é preso após ser flagrado abrindo carro estacionado no bairro Jardim Paraíba

Uma denúncia enviada em tempo real a um grupo de WhatsApp gerido pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) resultou na prisão de um homem de 29 anos por tentar furtar um veículo, em Volta Redonda. O flagrante ocorreu nesta quarta-feira (22), após o suspeito ser visto por moradores abrindo o carro, modelo Citroën C4, que estava estacionado no bairro Jardim Paraíba.

O caso começou quando participantes de um dos grupos da Ordem Pública denunciaram um homem em atitude suspeita nas proximidades da Praça Mário Ferreira Neto, na Rua Quinhentos e Sessenta e Seis. A partir dessa informação, agentes do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) iniciaram o monitoramento em tempo real por câmeras e flagraram o momento em que o suspeito abre a porta e entra no veículo, confirmando a tentativa de furto.

A Guarda Municipal foi acionada e chegou rapidamente ao local, realizando a abordagem. Em seguida, agentes do Sistema Integrado de Operações de Segurança Pública, serviço da Semop, e policiais militares prestaram apoio à ocorrência.

Durante a abordagem, o homem apresentou versões contraditórias. Inicialmente, alegou ter perdido a chave e afirmou que aguardava um chaveiro, o que não foi confirmado. O veículo já apresentava sinais de violação, com a maçaneta danificada e o miolo da fechadura comprometido.

Após verificação, os agentes constataram que o carro pertencia a outro homem. O dono foi localizado por guardas municipais e afirmou não conhecer o suspeito nem ter autorizado qualquer intervenção no veículo.

O suspeito foi conduzido à delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP). Na unidade policial, imagens do sistema de monitoramento foram analisadas e confirmaram que o homem havia circulado repetidamente ao redor do automóvel antes de forçar a fechadura e acessar seu interior. Diante dos fatos, o suspeito foi autuado por tentativa de furto de veículo automotor e permaneceu preso em flagrante.

Fotos: Divulgação/Semop