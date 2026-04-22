Polícia Militar apreende sete fuzis e prende oito pessoas em quatro ações distintas no Rio e na Baixada

O Governo do Estado, por meio da Polícia Militar, retirou de circulação sete fuzis em quatro ocorrências distintas registradas entre a madrugada e a manhã desta quarta-feira (dia 22), nas zonas Norte e Oeste do Rio e na Baixada Fluminense. Ao todo, oito pessoas foram presas. Além do armamento, também foram apreendidos drogas, rádios transmissores e munições.

No Morro do Chaves, em Barros Filho, equipes do 41º BPM (Irajá) apreenderam dois fuzis calibre 7,62 e um rádio transmissor. Durante a ação, houve troca de tiros, e cinco suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia. A ocorrência foi registrada ainda na madrugada.

Já pela manhã, policiais militares do 17º BPM (Ilha do Governador) abordaram um carro de passeio na Estrada do Cacuia, na Ilha do Governador. Na ação, foram apreendidos três fuzis. Um casal que transportava o armamento foi preso em flagrante.

Na Vila Kennedy, na Zona Oeste, agentes do 14º BPM (Bangu) realizaram uma operação de combate ao tráfico de drogas. Na chegada das equipes, houve confronto armado em um dos acessos à comunidade.

Após varredura na região, os policiais localizaram um fuzil, carregadores, rádios transmissores, drogas e munições.

O último armamento foi apreendido no fim da manhã, no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias. Equipes do 15º BPM realizavam uma operação para retirada de barricadas na comunidade quando agentes do setor de inteligência montaram um cerco tático e prenderam, em flagrante, um suspeito com um fuzil e material entorpecente.

“A expressiva quantidade de fuzis apreendidos diariamente por policiais militares evidencia um diferencial significativo na atuação da Polícia Militar. Tais armamentos são retirados das mãos de criminosos que desafiam a ordem pública ao confrontar facções rivais e as próprias forças de segurança, expondo, de forma direta, a população a riscos constantes. Nesse cenário, cada arma apreendida representa, de maneira inequívoca, a preservação de vidas e o fortalecimento da segurança no Estado do Rio de Janeiro”, afirma o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra.

Com as apreensões desta quarta-feira, a Polícia Militar chega à marca de 250 fuzis de alto poder destrutivo apreendidos em todo o estado apenas neste ano.

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