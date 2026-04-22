Suspeito de furtar picanha em supermercado é preso em Volta Redonda

Uma ação rápida do Sistema Integrado de Segurança Pública, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, resultou na prisão de um homem de 43 anos, suspeito de furtar produtos de um supermercado no bairro Santo Agostinho. O caso aconteceu na última segunda-feira (dia 20).

A ocorrência teve início por volta das 10h20, quando um funcionário do estabelecimento percebeu a atitude suspeita de um indivíduo que colocava produtos dentro de uma bolsa. Ao ser abordado, o suspeito demonstrou nervosismo excessivo, o que motivou o pedido de apoio a uma equipe da Ordem Pública que passava pela região.

No local, o homem confessou ter furtado um pacote de 1 kg de nuggets e uma peça de picanha suína, também de 1 kg. Aos agentes, ele admitiu ainda que vinha praticando o mesmo tipo de crime há algum tempo.

Após consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que o suspeito possui anotações criminais anteriores por tráfico de drogas. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante. O homem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP), onde foi autuado por furto e permaneceu preso. O material subtraído foi recuperado e devolvido ao estabelecimento.

Maior segurança a todos os bairros de Volta Redonda

O Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda funciona como um reforço suplementar ao policiamento ostensivo convencional, integrando agentes da Ordem Pública e policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) em fiscalizações diárias realizadas em todos os bairros da cidade.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), o sistema aumenta a presença policial nas ruas e atua na prevenção de crimes com base na mancha criminal, especialmente furtos e roubos, além de promover o policiamento de proximidade.

No entanto, o serviço não substitui os canais de emergência oficiais, como o 190 da Polícia Militar ou o 153 da Guarda Municipal. Em caso de ocorrência, esses números deverão sempre ser acionados.

Fotos: Divulgação/Semop.