Suspeito de liderar tráfico no Sul Fluminense é morto em ação policial em Volta Redonda

Um homem de 41 anos foi baleado e morto na tarde desta terça-feira (dia 28), durante uma ação policial no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda. Segundo informações, trata-se de Fábio Júnior de Freitas Costa, conhecido como “Mineiro”, apontado como um dos líderes do tráfico de drogas na região Sul Fluminense.

Ele foi atingido no quintal da casa de um conhecido, na Rua Pinheiral. As circunstâncias da ação ainda não foram esclarecidas.

Diversas viaturas das Polícias Militar e Civil estão no local. Após perícia o corpo será removido para o Instituto Médico legal (IML) no bairro Três Poços.

Mineiro tinha antecedentes criminais e já havia sido condenado a 11 anos de prisão por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ele estava em liberdade desde setembro de 2024, após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que anulou condenações relacionadas a um homicídio no bairro Retiro e a um duplo homicídio registrado em 2012, no Jardim Cidade do Aço.

Na época, a defesa informou que ele já havia cumprido dois terços da pena referente ao crime de tráfico, o que contribuiu para sua liberação.

Com informações do Foco Regional e Informacidade / Foto: Reprodução