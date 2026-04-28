Perseguição policial termina com traficante preso em Piraí; Tiro no pneu evitou fuga do veículo com mais R$ 9 mil em drogas

Uma operação de fiscalização de trânsito realizada pelo Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRV), na noite da segunda-feira (dia 27), na RJ-145, em Piraí, terminou com a prisão de dois homens por tráfico de drogas. Durante uma abordagem, os agentes deram ordem de parada a um veículo suspeito, mas o condutor desobedeceu e fugiu em alta velocidade, iniciando uma perseguição policial.

“Os bandidos colocaram em risco a segurança dos policiais e de terceiros por estarem em alta velocidade. Para conter a ação criminosa, foi necessário um disparo controlado no pneu traseiro do veículo. Mesmo assim, os suspeitos continuaram em fuga, o que exigiu uma perseguição até o bairro Parque Santana, onde foram finalmente interceptados”, explicou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª delegacia de polícia em Piraí.

Na perseguição, um dos ocupantes lançou uma bolsa para fora do carro. O material foi recuperado pelos policiais e, em seu interior, foram encontrados entorpecentes, incluindo quase meio quilo de haxixe e cocaína, avaliados em aproximadamente R$ 9 mil, já fracionados e prontos para comercialização.

“A apreensão demonstra que se tratava de droga destinada ao tráfico. A quantidade e a forma de acondicionamento deixam claro que o material seria distribuído na região. A atuação rápida e técnica das equipes foi fundamental para impedir que essa carga chegasse ao destino. Piraí não será corredor do tráfico”, destacou o delegado Antonio Furtado.

Os dois homens, de 36 e 23 anos, foram detidos e confessaram que transportavam os entorpecentes com destino ao município de Valença, onde fariam a entrega mediante pagamento. Os presos foram transferidos nesta terça-feira (dia 28) para a Casa de Custódia no bairro Roma, em Volta Redonda.

“Eles foram conduzidos à 94ª Delegacia de Polícia, onde foi determinada a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão para cada um. Atuamos com rigor. Quem insiste no crime será preso, e as drogas serão retiradas de circulação e destruídas para proteger a população”, concluiu o delegado Antonio Furtado.

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