Mulher é presa suspeita de dopar e manter irmã com deficiência em condições degradantes no bairro São Geraldo, em VR

Uma mulher de 56 anos foi presa na noite de segunda-feira (dia 27), em Volta Redonda, suspeita de praticar maus-tratos contra a própria irmã, de 54 anos, que possui deficiência cognitiva e estava sob sua curatela. A denúncia foi feita por um idoso de 84 anos, tio da vítima, que procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) acompanhado por policiais militares para relatar o caso. Sob coordenação da delegada titular da unidade, Juliana Montes, policiais civis iniciaram diligências imediatas, confirmaram as denúncias e localizaram a suspeita.

Durante a ação, os agentes estiveram na residência da vítima e constataram as condições degradantes de vida que eram impostas pela autora. Segundo as investigações, a suspeita teria inclusive dopado a vítima para impedir sua ida ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de um exame de corpo de delito relacionado à outra ocorrência.

Há ainda indícios de que a autora teria registrado na delegacia ocorrências anteriores acusando ex-companheiros da vítima quando, na verdade, poderia ser ela a responsável pelas agressões, fatos que seguem sob investigação.

Diante das evidências, a mulher foi presa em flagrante pelos crimes de lesão corporal, maus-tratos e coação no curso do processo, permanecendo à disposição da Justiça.

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