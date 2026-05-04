Receita Federal apreende cerca de 16 toneladas de produtos eletrônicos irregulares no Porto do Rio de Janeiro

Na manhã desta segunda-feira, 4 de maio, a Receita Federal do Brasil (RFB) realizou operações de fiscalização no Porto do Rio de Janeiro que resultaram na apreensão de aproximadamente 16 toneladas de produtos eletrônicos irregulares provenientes da China. O valor estimado da carga apreendida é de cerca de R$ 4 milhões.

Entre os itens retidos estão rádios comunicadores e projetores, todos sem a devida certificação dos órgãos competentes, o que impede sua comercialização regular no mercado brasileiro. A ausência de certificação representa riscos à segurança, à qualidade dos produtos e ao consumidor final.

A apreensão da RFB representa um esforço significativo no combate à entrada irregular de mercadorias no país, à pirataria e à violação de direitos de propriedade intelectual. Produtos não certificados e comercializados de forma ilegal prejudicam os consumidores, que ficam expostos a possíveis falhas técnicas e riscos de segurança, além de causarem impactos negativos à economia nacional e à competitividade da indústria brasileira.

A operação reforça o compromisso da Receita Federal do Brasil com a proteção do consumidor, a defesa do comércio lícito e o enfrentamento de práticas comerciais ilegais que comprometem a integridade e a segurança do mercado nacional.