Atenção, consumidor: Anvisa determina recolhimento de produtos da Ypê após identificar falhas sanitárias em fábrica de SP

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinou o recolhimento de 24 produtos da marca Ypê após identificar falhas graves no controle de qualidade em uma fábrica da empresa, localizada em Amparo, no interior de São Paulo. A medida inclui detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes produzidos pela Química Amparo, fabricante da marca, e afeta especificamente os lotes com numeração final 1.

A decisão foi publicada nesta quinta-feira (dia 7) após uma inspeção realizada pela Anvisa em conjunto com órgãos de vigilância sanitária do estado e do município. Segundo o órgão, foram encontrados “descumprimentos relevantes” em etapas críticas da produção, comprometendo as Boas Práticas de Fabricação e gerando risco de contaminação microbiológica nos produtos.

De acordo com a agência, há possibilidade de presença de microrganismos patogênicos, como bactérias e fungos, que podem representar riscos à saúde dos consumidores. Entre os produtos afetados estão detergentes lava-louças das linhas Ypê Clear, Green e Toque Suave, além de lava-roupas líquidos da linha Tixan Ypê e desinfetantes Bak Ypê, Atol e Pinho Ypê.

A orientação da Anvisa é para que consumidores suspendam imediatamente o uso dos produtos dos lotes afetados e entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa para obter informações sobre troca ou recolhimento. O atendimento da marca funciona pelo telefone 0800 1300 544 e também pelo site oficial da empresa: Ypê SAC

As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais também foram orientadas a reforçar a fiscalização para evitar que os produtos continuem sendo comercializados.

Foto: Reprodução/Ypê