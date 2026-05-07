Voltaço é superado pelo Novorizontino, mas garante vaga na semifinal da Copa Sul-Sudeste

O Voltaço foi superado pelo Novorizontino por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (dia 6), no Estádio Raulino de Oliveira, pela última rodada da Copa Sul-Sudeste.
A equipe visitante abriu o placar ainda no primeiro tempo e ampliou no início da segunda etapa. O Volta Redonda reagiu com Blanco, que diminuiu a vantagem no segundo tempo.
Após o gol, o Esquadrão de Aço pressionou em busca do empate, criando oportunidades até os minutos finais, mas não conseguiu converter as chances.
Mesmo com o resultado, o Volta Redonda garantiu a classificação para a semifinal da competição, onde enfrentará o Avaí . O confronto de ida será realizado no dia 20 de maio, no Estádio Raulino de Oliveira.
Próximo jogo
O Volta Redonda FC volta a campo neste domingo, às 17h, no Estádio Raulino de Oliveira, para enfrentar a Ferroviária, pela Campeonato Brasileiro Série C.
