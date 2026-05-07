Foragido da Justiça por furto é preso durante fiscalização na Dutra, em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na noite de quarta-feira (dia 6), um homem de 33 anos que estava foragido da Justiça. A abordagem aconteceu por volta das 23h15, durante uma fiscalização no km 324 da Rodovia Presidente Dutra, na praça de pedágio de Itatiaia.

Segundo a PRF, a equipe da 7ª Delegacia abordou um veículo VW Tera, com placas de Curitiba, no Paraná. O carro era alugado e seguia no sentido São Paulo. No veículo estavam dois ocupantes: o motorista, de 37 anos, e o passageiro, de 33.

Durante a fiscalização, o condutor informou aos policiais que trabalhava como coordenador de frota de uma transportadora e que o passageiro era motorista da empresa. Os dois viajavam do Espírito Santo para São Paulo, onde moram.

Após consulta aos sistemas de segurança, os agentes constataram que não havia restrições contra o motorista. Já o passageiro possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal.

O mandado foi expedido pela Vara Regional de Garantias da Comarca de Mafra, em Santa Catarina, no dia 18 de setembro de 2025, com validade até 2045.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 99ª Delegacia de Polícia, em Itatiaia, onde o caso foi registrado e foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Foto: Divulgação/PRF