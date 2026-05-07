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Transmissão de comando do 28º BPM será realizada na próxima segunda-feira em Volta Redonda

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FOLHA DO ACO
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A Polícia Militar realizará na próxima segunda-feira (dia 11), às 10h, a cerimônia de transmissão de comando do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Volta Redonda. O evento marcará oficialmente o início de uma nova fase no policiamento do Sul Fluminense.

Na ocasião, a tenente-coronel Amanda Neves Ferreira assumirá o comando do 28º BPM, unidade responsável pelo policiamento em cidades importantes da região. A mudança faz parte da reorganização promovida pelo alto comando da corporação e oficializada nesta semana.

Outro nome de destaque nas alterações é o do tenente-coronel Moisés Pinheiro Sardemberg, que passa a ocupar a chefia do Estado-Maior no Sul Fluminense. A função é considerada estratégica dentro da estrutura da Polícia Militar, sendo responsável pelo planejamento operacional e coordenação das ações administrativas da corporação na região.

As mudanças foram concretizadas na última segunda-feira (5) e também envolvem o comando do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA). Após dois anos no cargo, o coronel Ronaldo Martins deixa a região com os menores índices criminais registrados nos últimos 22 anos e assume agora o comando do 7º CPA, na Região Serrana do estado.

Para o lugar dele, assume a coronel Daniela Farias, ex-subcomandante do 1º CPA, na capital fluminense. Ela será a primeira mulher a comandar o policiamento do Sul Fluminense. O coronel Belitardo, que estava à frente da Companhia Independente de Paraty, também integra a reformulação promovida pela corporação.

O secretário de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, coronel Silvio Guerra, não participará da solenidade da próxima segunda-feira. A presença dele na região está prevista apenas para o próximo dia 20, em uma outra agenda ao lado do prefeito de Volta Redonda, Neto (PP).

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