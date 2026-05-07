PRF identifica 14 pontos vulneráveis à exploração sexual infantil em Barra Mansa; dois são considerados críticos

A Polícia Rodoviária Federal participou, na tarde da quarta-feira (dia 6), de um evento voltado ao enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes em Barra Mansa. A ação, chamada “Conexão Proteção – Diálogos sobre o enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes”, faz parte do Projeto Proteção, desenvolvido pelo SEST/SENAT do município.

Representando o Escritório Regional de Direitos Humanos da Superintendência da PRF no Rio de Janeiro, os policiais rodoviários federais Carlos Antonio de Araújo Carvalho e Carlos André Nogueira Fernandes participaram das discussões ao lado de integrantes da rede de proteção e enfrentamento a esse tipo de crime.

Durante o encontro, a PRF apresentou detalhes do Projeto Mapear, iniciativa nacional realizada em parceria com a Childhood Brasil. O projeto identifica e monitora pontos considerados vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais brasileiras.

Segundo a corporação, o levantamento é feito a cada dois anos e serve de base para operações de fiscalização, prevenção e combate ao crime. Além do mapeamento, os policiais também responderam dúvidas do público sobre as ações realizadas pela PRF no enfrentamento à violência sexual contra menores.

No trecho de Barra Mansa, a Polícia Rodoviária Federal identificou 14 pontos sensíveis para esse tipo de crime, sendo dois deles classificados como críticos. O projeto lista locais considerados vulneráveis, como postos de combustíveis, hotéis, restaurantes, oficinas e outros estabelecimentos onde há maior risco de exploração sexual infantil.

Os dados fazem parte do levantamento nacional e estão disponíveis para consulta pública por meio do site do Projeto Mapear.

Na edição mais recente do estudo, referente ao biênio 2023/2024, foram identificados 17.687 pontos vulneráveis em rodovias federais de todo o país – um aumento de 83,2% em relação ao levantamento anterior. Desse total, 807 pontos foram classificados como críticos, 2.566 como de alto risco, 5.237 como de médio risco e 9.077 como de baixo risco.

Apesar do aumento no número de locais monitorados, a PRF destaca que houve redução significativa dos pontos considerados críticos e de alto risco, resultado atribuído às ações integradas entre órgãos públicos, iniciativa privada e sociedade civil.

O Projeto Mapear é considerado uma das principais ferramentas nacionais no combate à exploração sexual infantil nas estradas brasileiras e busca ampliar a proteção às vítimas e a prevenção desse tipo de violência.

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