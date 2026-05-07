Buscas por Apolo: Família procura bulldog francês desaparecido na Vila Mury

Uma família está mobilizada em busca de um cachorro da raça bulldog francês que desapareceu durante a madrugada desta quinta-feira (dia 7) na região de Vila Mury, em Volta Redonda. O animal, chamado Apolo, sumiu por volta das 2h da manhã e, segundo os tutores, nunca havia fugido antes.

De acordo com a família, o cachorro é branco, dócil e muito querido pelos moradores da casa. A suspeita é de que ele esteja assustado e sem conseguir encontrar o caminho de volta.

Desde o desaparecimento, familiares e amigos realizam buscas pelas ruas do bairro e também em áreas próximas a Niterói.

Os tutores pedem ajuda da população para localizar o cachorro e reforçam que qualquer informação pode ser importante para que Apolo volte para casa em segurança.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do animal pode entrar em contato pelos telefones:

📞 (24) 99306-7230

📞 (24) 98139-1323

A família também pede que moradores compartilhem a informação em grupos de mensagens e redes sociais para ampliar as chances de encontrar o animal.

Foto enviada pela família