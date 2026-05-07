Motorista passa mal, perde controle do carro e invade supermercado em Paraíba do Sul; funcionária fica ferida

Um grande susto marcou a manhã desta quinta-feira (dia 7) em Paraíba do Sul, após um carro invadir uma unidade do Supermercados Bramil e atingir a área interna do estabelecimento. De acordo com informações preliminares, o motorista teria sofrido um mal súbito enquanto manobrava um veículo automático no estacionamento do mercado. O carro perdeu o controle, acelerou e atravessou a estrutura do supermercado, destruindo caixas, gôndolas e espalhando produtos pelos corredores.

Clientes e funcionários viveram momentos de pânico durante o acidente. Imagens feitas logo após a colisão mostram o veículo parado dentro de um dos corredores de vendas, enquanto funcionários tentavam isolar a área atingida para evitar novos acidentes.

Segundo relatos iniciais, uma funcionária que trabalhava no caixa ficou gravemente ferida, com suspeita de uma lesão na região do joelho. Outras pessoas também teriam se machucado, mas, até o momento, não houve divulgação oficial sobre o número de vítimas nem sobre o estado de saúde delas.

Diversas ambulâncias e equipes de resgate foram acionadas para prestar atendimento no local. O estado de saúde do motorista não foi informado até a última atualização desta reportagem.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades. A principal hipótese levantada até o momento é de que o condutor tenha passado mal antes de perder o controle da direção.

Foto: Reprodução/Redes Sociais