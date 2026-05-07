Suspeito é baleado e menor é apreendido durante ação da PM no bairro São Carlos, em Volta Redonda

Uma ação da Polícia Militar realizada nesta quinta-feira (dia 7) terminou com um suspeito baleado e um menor apreendido no bairro São Carlos, em Volta Redonda. De acordo com informações preliminares, os policiais apreenderam uma pistola calibre 40 da marca Smith & Wesson com numeração suprimida, além de um carregador, dez munições intactas e um estojo deflagrado do mesmo calibre.

Ainda segundo a PM, os agentes encontraram uma mochila camuflada contendo grande quantidade de drogas já embaladas para venda. Foram apreendidos 156 pinos de cocaína divididos em diferentes valores – 80 pinos de R$ 25, 32 pinos de R$ 5 e 44 pinos de R$ 10 – além de 20 tiras de maconha vendidas a R$ 20 cada.

Os policiais também recolheram dois aparelhos celulares, sendo um iPhone e um Samsung, uma tornozeleira eletrônica danificada, oito folhas com etiquetas e R$ 394 em dinheiro.

O suspeito baleado foi socorrido, enquanto o menor detido foi encaminhado para a delegacia de Volta Redonda, junto com o material apreendido. O caso será investigado pela Polícia Civil.