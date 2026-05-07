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Munir Neto apresenta demandas da região ao novo secretário da Polícia Militar

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FOLHA DO ACO
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O deputado estadual Munir Neto (SD) se reuniu nesta quarta-feira (dia 6) com o novo secretário de Estado da Polícia Militar, Coronel PM Sylvio Guerra, no Quartel General da PM, sede da secretaria, no Rio de Janeiro. O parlamentar levou ao secretário diversas demandas de segurança pública do Sul Fluminense, tendo em vista algumas mudanças que ocorreram no comando do 28o Batalhão da PM – responsável pelo policiamento em Volta Redonda (sede do batalhão), Barra Mansa, Pinheiral e Rio Claro – no 5o CPA (Comando de Policiamento de Área), e no programa Segurança Presente, entre outros assuntos. A visita foi acompanhada pelo chefe de gabinete do deputado, Israel Carlos da Silva.

“Eu levei ao secretário a importância de se manter o trabalho de excelência feito no 28o BPM e no 5o CPA, que levou a diminuição recorde de todos os índices de criminalidade na nossa região. O Coronel Ronaldo Martins, no CPA, e o Coronel Moisés Sardenberg, no batalhão, fizeram um trabalho excepcional. Mas o secretário me garantiu que o novo comando é de policiais tão gabaritados quanto os comandantes anteriores, e vão procurar manter o trabalho e avançar no que for necessário”, disse Munir. A nova comandante do 5o CPA é a Coronel Daniele Farias, e o comando do 28o BPM foi assumido pela Tenente-Coronel Amanda Neves.

O deputado conversou também com o coronel Guerra sobre o programa Segurança Presente, que agora é gerido pela secretaria de Estado da Polícia Militar. De acordo com Munir, o coronel afirmou que o programa vai continuar e a base no Grande Retiro, em Volta Redonda, terá a inauguração adiada, mas será lançada ainda este ano.

“O Coronel Guerra me garantiu que o programa não acabou, está passando por ajustes pontuais, e a base do Grande Retiro será inaugurada ainda este ano, assim como o BAC – Batalhão de Ações com Cães – que está sendo construído no bairro Roma, em Volta Redonda, e vai atender todo o Sul Fluminense”, apontou o parlamentar.

Outro assunto levado pelo deputado ao secretário da PM é a inauguração da 3a Companhia Independente, em Barra Mansa, que já teve a criação oficializada, mas ainda não foi instalada de fato. “O secretário afirmou que está estudando melhor o assunto, mas me garantiu que fará de tudo para agilizar a instalação dessa unidade tão importante para o município”, afirmou Munir, que classificou a reunião como “muito produtiva”.

“O secretário nos recebeu muito bem, e tivemos um retorno positivo de todas as demandas que levamos à ele. Salientei também a importância do trabalho feito em parceria com as prefeituras – como é o caso de Volta Redonda, por meio da secretaria municipal de Ordem Pública – que trouxe um ótimo resultado em todos os bairros da cidade”, pontuou.

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