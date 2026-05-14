Morre aos 83 anos o empresário e ex-deputado Rubem Medina

O empresário e ex-deputado federal Rubem Medina morreu na manhã desta quinta-feira (dia 14), aos 83 anos, no Rio de Janeiro. A morte foi confirmada em nota conjunta divulgada pelo Grupo Dreamers, pela Rock World e pela família Medina. A causa da morte não foi informada. O velório e o sepultamento serão reservados apenas para familiares.

Com trajetória marcada pela atuação na política e no setor empresarial, Rubem Medina exerceu nove mandatos como deputado federal, representando primeiro o antigo estado da Guanabara e depois o estado do Rio de Janeiro. Formado em Economia, iniciou a carreira profissional na antiga TV Rio, emissora criada pelo pai, o empresário Abraham Medina, um dos nomes influentes da comunicação brasileira nas décadas de 1950 e 1960.

Nos últimos anos, Rubem atuava ao lado do irmão, Roberto Medina, em projetos ligados ao entretenimento e à valorização da imagem do Rio de Janeiro, como o Rock In Rio. Ele também integrava o Grupo Dreamers e seguia trabalhando normalmente até os últimos dias, segundo informou a família.

Em nota, Roberto Medina lamentou a morte do irmão e destacou a relação próxima entre os dois, tanto na vida pessoal quanto profissional. “Rubem foi um grande homem, uma referência para mim. Nosso amor pelo Rio de Janeiro nos unia, éramos mais do que irmãos, grandes amigos e companheiros de vida”, afirmou.

O presidente da Câmara Municipal do Rio, Carlo Caiado, decretou luto oficial de três dias e informou que pretende propor uma homenagem permanente ao ex-deputado, dando o nome dele a um logradouro ou equipamento público da cidade.

Rubem Medina deixa quatro filhos, dois irmãos e um legado marcado pela atuação na política, nos negócios e no desenvolvimento de projetos ligados à cultura e ao entretenimento no Rio de Janeiro.

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