Cadastro preliminar do TSE aponta redução do eleitorado em VR, BM e demais cidades do Médio Paraíba

Pela primeira vez desde as eleições municipais de 2024, todos os 12 municípios que compõem a Região do Médio Paraíba aparecem com redução no número de eleitores aptos a votar. A informação consta na atualização mais recente do cadastro eleitoral divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na quarta-feira (dia 1º) e antecipa um cenário que ainda será consolidado com a divulgação oficial do eleitorado das eleições gerais de 2026.

Na comparação com os dados utilizados nas eleições municipais de 2024, a região passou de 714.313 para 702.690 eleitores aptos a votar, uma redução de 11.623 pessoas, o equivalente a aproximadamente 1,6%.

As maiores perdas, em números absolutos, foram registradas em Volta Redonda, que passou de 225.626 para 221.991 eleitores (-3.635), e Barra Mansa, de 135.848 para 133.836 (-2.012). Em seguida, aparecem Barra do Piraí (-1.376), Rio Claro (-1.272), Valença (-1.067), Porto Real (-899), Resende (-715), Quatis (-595), Itatiaia (-322), Piraí (-313), Rio das Flores (-239) e Pinheiral (-231).

Embora Volta Redonda e Barra Mansa liderem a redução em números absolutos, Rio Claro apresentou a maior queda proporcional do eleitorado, com um encolhimento de 7,95% de sua base de votantes. Os números são preliminares e ainda poderão sofrer alterações até a divulgação oficial do eleitorado pelo TSE ao longo de julho.

O encolhimento do eleitorado serve de pano de fundo para as articulações políticas locais, já que a divulgação dos dados coincide com uma nova etapa do calendário eleitoral. A partir deste sábado (dia 4), entram em vigor as restrições impostas aos agentes públicos pela legislação eleitoral.

As convenções partidárias ocorrerão entre 20 de julho e 5 de agosto; o registro das candidaturas termina em 15 de agosto; e a campanha eleitoral começa em 16 de agosto. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, com eventual segundo turno em 25 de outubro.