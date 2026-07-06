PRF recupera na Dutra carro furtado no Rio e prende casal em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na madrugada desta segunda-feira (dia 6), um veículo furtado durante uma fiscalização na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. Um casal foi preso por receptação e adulteração de sinais identificadores do automóvel.

De acordo com a PRF, por volta da meia-noite a equipe Delta da 7ª Delegacia recebeu informações sobre um possível veículo clonado que seguia pela Rodovia Presidente Dutra no sentido São Paulo. Diante da denúncia, foi montado um cerco na Unidade Operacional (UOP) de Floriano, no km 293 da rodovia.

Cerca de 50 minutos depois, os policiais abordaram um Fiat Pulse Drive AT, de cor preta, com placas de Contagem (MG). No veículo estavam um homem, de 29 anos, que conduzia o carro, e uma mulher, de 27 anos.

Durante a abordagem, o motorista informou que havia comprado o automóvel recentemente por R$ 10 mil, com o restante do pagamento previsto em parcelas. Segundo ele, a negociação foi feita com um conhecido que anunciava o veículo pelo Facebook. No entanto, o condutor não apresentou qualquer comprovante da transação.

Após uma inspeção detalhada, os agentes constataram que diversos elementos de identificação do veículo haviam sido adulterados. A PRF verificou que se tratava de um carro “clone” e que o veículo original, de mesma marca, modelo e cor, era licenciado no Rio de Janeiro e possuía registro de furto ocorrido no dia 1º de julho de 2026, na capital fluminense.

Diante da situação, o casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia, em Barra Mansa, onde a ocorrência foi registrada e o veículo recuperado.

Segundo a PRF, o automóvel, modelo 2024, está avaliado em R$ 92.054, de acordo com a tabela Fipe.

Foto: Divulgação/PRF